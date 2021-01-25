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События Сегодня, 12:5062
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения

Задержанным за избиение украинца Юрия Крученика в Париже предъявили обвинения.

Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние.

Об этом сообщает французская телеканал BFM со ссылкой на источник в судебной системе.

Сообщается, что утром 31 января девяти задержанным были предъявлены обвинения в связи с нападением на Юрия в 15-м округе Парижа. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо - под судебным надзором.

Также сообщается, что из этих 9 человек только один совершеннолетний. Обвинение объявлено за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

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