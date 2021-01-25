О старте вакцинации от COVID объявил главарь "ДНР"

В отдельных районах Донецкой области начинается вакцинация от COVID российским препаратом "Спутник V".

Первая партия якобы уже прибыла в оккупированный Донецк.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Как заявил главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, с доставкой вакцины начинается компания по вакцинации. По его словам, якобы доставлено несколько тысяч доз и поставки будут регулярными.

Также сообщается, что в первую очередь будут прививать медиков, учителей, социальных работников, а также сотрудников "ведомств" и служб. Списки на вакцинацию уже составлены.