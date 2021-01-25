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События Сегодня, 18:0767
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли

В центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Его удалось спасти.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Инцидент произошел возле метро "Тверская" в центре российской столицы. Его удалось спасти, первыми в ситуацию вмешались прохожие. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с ожогами 60% тела.

Источники росСМИ утверждают, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. У него якобы "были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами", а сам поджог не связан с акциями протеста в Москве.

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Теги: news, новости, Украина, протест, Москва, 7dniv, 7dnivinfo  
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