Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле

Кнессет Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране.

Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч (около 86 тысяч гривен).

Об этом сообщает Times of Israel.

Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

Сегодня также до конца дня правительство Израиля должно продлить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.