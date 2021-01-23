 

Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального

События Вчера, 21:3754
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального

Жену российского политика Алексея Навального Юлию отпустили из отделения полиции "Щербинка" в Москве.

Завтра должен состояться суд по административному правонарушению.

Об этом сообщает Tass.ru.

Адвокат Юлии Светлана Давыдова рассказала, что жену оппозиционера отпустили под обязательство явиться на суд, который состоится в понедельник, 1 февраля.

Навальной инкриминируют административное нарушение "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Навальный, Жена, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
Вчера, 21:41
Жену Навального отпустили
Жену Навального отпустили
23-янв-2021, 18:20
Жену Навального задержали в России
Жену Навального задержали в России
23-янв-2021, 15:10
Ввести санкции против России из-за ареста Навального предложила Латвия
Ввести санкции против России из-за ареста Навального предложила Латвия
18-янв-2021, 17:45
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция
17-янв-2021, 15:51

Последние новости

Вчера, 2021-01-31
22:52
События
Протест против карантина прошел в Вене
21:41
События
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
21:37
События
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального
20:43
События
Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле
19:34
События
Санкции Украины "варварским грабежом" назвал Китайский акционер "Мотор Сичи"
19:25
Политика
От Зеленского публично начать дело против сына Байдена требовал Джулиани
18:07
События
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
16:09
Политика
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине
14:20
События
Вакцину от AstraZeneca людям старше 55 лет Италия не рекомендует
14:19
События
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями
12:59
События
О старте вакцинации от COVID объявил главарь "ДНР"
12:53
События
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются
12:50
События
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения
11:28
Политика
Ввести санкции против окружения Путина у Навального просят США
11:27
События
Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев
11:25
События
В России начались протесты из-за Навального
11:23
События
Впервые Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
10:52
События
В Харькове на остановке загорелась маршрутка
09:59
События
МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси
09:58
События
ВОЗ призывает развитые страны замедлить COVID-вакцинацию

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 января 20214798
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 января 20213943
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 20212780
Публичного расследования злоупотреблений замглавы САП требуют адвокаты в деле "Роттердам+"577
Добро на запуск COVID-вакцинации в Украине дала Рада477
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины424
Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам363

Досуг

Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование - Днепрстан, официальный импортер станков Оптимум.
29-янв-2021, 17:24263
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Говоря о модных аксессуарах и современных тенденциях, всегда вспоминают базовые или как их принято называть классические варианты, которые всегда популярны и востребованы.
29-янв-2021, 17:22270
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Якщо диван чи крісло уже не виглядає так привабливо, як раніше, на допомогу прийде перетяжка меблів від професіоналів Домової служби. Плями, потертості, подряпини – досвідчені майстри усунуть будь-які дефекти, завдяки чому виріб ідеально впишеться у загальний інтер’єр
29-янв-2021, 17:16298
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Как оборудовать офис всеми необходимыми коммуникациями без лишних затрат с Ланет БИЗНЕС.
28-янв-2021, 18:40418
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с
27-янв-2021, 15:52406
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
26-янв-2021, 17:16690

События

Протест против карантина прошел в Вене
Протест против карантина прошел в Вене
В Вене прошли протесты против жестких карантинных ограничений.
Вчера, 22:5246
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
В России по итогам акций протеста в поддержку заключенного политика Алексея Навального задержали 4818 человек.
Вчера, 21:4161
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального
Жену российского политика Алексея Навального Юлию отпустили из отделения полиции "Щербинка" в Москве.
Вчера, 21:3755
Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле
Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле
Кнессет Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране.
Вчера, 20:4364
Санкции Украины "варварским грабежом" назвал Китайский акционер "Мотор Сичи"
Санкции Украины "варварским грабежом" назвал Китайский акционер "Мотор Сичи"
Введение государством Украина санкций против китайских акционеров "Мотор Сич" - варварский грабеж и грубое нарушение законных прав.
Вчера, 19:3471
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
В центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.
Вчера, 18:0788
7 Днів