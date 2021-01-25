 

4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального

События Вчера, 21:4160
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального

В России по итогам акций протеста в поддержку заключенного политика Алексея Навального задержали 4818 человек.

Из них более 2,6 тысяч в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В столице России по итогам протестов задержали 1515 человек, в Санкт-Петербурге - 1097, 194 - в Красноярске. Еще более ста человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Твери и Новосибирске.

Текущий показатель уже больше, чем по итогам акций 23 января. Тогда сообщали о 4002 задержанных.

В Симферополе в оккупированном Крыму уже известно о семи задержанных вместо девяти, о чем сообщалось ранее.

Напомним РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд завтра, 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.

Как и в прошлую субботу, полиция жестко задерживала участников акций, на которые не выдавали разрешение московские власти из-за карантина в России. Большинству задержанных инкриминируют нарушение карантинных мер.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Протесты, Москва, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями
Вчера, 14:19
К 4 000 приближается число задержанных на протестах в России
К 4 000 приближается число задержанных на протестах в России
25-янв-2021, 17:47
На митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек
На митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек
24-янв-2021, 10:12
Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями
Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями
23-янв-2021, 12:35
Протесты в поддержку Навального начались в России
Протесты в поддержку Навального начались в России
18-янв-2021, 19:38

Последние новости

Вчера, 2021-01-31
22:52
События
Протест против карантина прошел в Вене
21:41
События
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
21:37
События
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального
20:43
События
Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле
19:34
События
Санкции Украины "варварским грабежом" назвал Китайский акционер "Мотор Сичи"
19:25
Политика
От Зеленского публично начать дело против сына Байдена требовал Джулиани
18:07
События
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
16:09
Политика
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине
14:20
События
Вакцину от AstraZeneca людям старше 55 лет Италия не рекомендует
14:19
События
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями
12:59
События
О старте вакцинации от COVID объявил главарь "ДНР"
12:53
События
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются
12:50
События
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения
11:28
Политика
Ввести санкции против окружения Путина у Навального просят США
11:27
События
Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев
11:25
События
В России начались протесты из-за Навального
11:23
События
Впервые Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
10:52
События
В Харькове на остановке загорелась маршрутка
09:59
События
МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси
09:58
События
ВОЗ призывает развитые страны замедлить COVID-вакцинацию

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 января 20214798
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 января 20213943
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 20212780
Публичного расследования злоупотреблений замглавы САП требуют адвокаты в деле "Роттердам+"577
Добро на запуск COVID-вакцинации в Украине дала Рада477
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины424
Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам363

Досуг

Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование - Днепрстан, официальный импортер станков Оптимум.
29-янв-2021, 17:24263
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Говоря о модных аксессуарах и современных тенденциях, всегда вспоминают базовые или как их принято называть классические варианты, которые всегда популярны и востребованы.
29-янв-2021, 17:22270
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Якщо диван чи крісло уже не виглядає так привабливо, як раніше, на допомогу прийде перетяжка меблів від професіоналів Домової служби. Плями, потертості, подряпини – досвідчені майстри усунуть будь-які дефекти, завдяки чому виріб ідеально впишеться у загальний інтер’єр
29-янв-2021, 17:16298
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Как оборудовать офис всеми необходимыми коммуникациями без лишних затрат с Ланет БИЗНЕС.
28-янв-2021, 18:40418
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с
27-янв-2021, 15:52406
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
26-янв-2021, 17:16690

События

Протест против карантина прошел в Вене
Протест против карантина прошел в Вене
В Вене прошли протесты против жестких карантинных ограничений.
Вчера, 22:5246
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
4,8 тысяч человек задержали в России на протестах в поддержку Навального
В России по итогам акций протеста в поддержку заключенного политика Алексея Навального задержали 4818 человек.
Вчера, 21:4162
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального
Из отделения полиции Москвы отпустили жену Навального
Жену российского политика Алексея Навального Юлию отпустили из отделения полиции "Щербинка" в Москве.
Вчера, 21:3755
Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле
Штрафы за несоблюдение карантина удвоили в Израиле
Кнессет Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране.
Вчера, 20:4364
Санкции Украины "варварским грабежом" назвал Китайский акционер "Мотор Сичи"
Санкции Украины "варварским грабежом" назвал Китайский акционер "Мотор Сичи"
Введение государством Украина санкций против китайских акционеров "Мотор Сич" - варварский грабеж и грубое нарушение законных прав.
Вчера, 19:3471
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
В центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.
Вчера, 18:0788
7 Днів