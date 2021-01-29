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События Сегодня, 10:0467
Угрозы со cтороны Китая, несмотря на введенные санкции Зеленский не чувствует

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.

Хотя еще пару дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу HBO.

Ранее такие санкции ввели в США.

"Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая - ред.). Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", - сказал Зеленский.

Зеленский также категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – ответил президент.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина ввела ряд ограничительных мер сроком на три года в отношении одного из акционеров ПАО "Мотор Сич" гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group.

Решением СНБО Ван Цзину запрещен въезд на территорию Украины, он ограничен в праве пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, совершать некоторые финансовые транзакции и операции с ценными бумагами, а также концентрация субъектов хозяйствования.

В отношении вышеназванных компаний введены аналогичные ограничения в виде блокировки активов и временного ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, запрета на вывод капитала и совершения сделок с ценными бумагами, запрет на осуществление концентраций субъектов хозяйствования.

Ранее Министерство торговли США внесло компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перечень military end user, что предполагает получение американскими компаниями специальных лицензий для сотрудничества с данной китайской компанией, но не предполагает блокирования ее бизнес-деятельности или активов, и не содержит запрета на сотрудничество с компаниями из США или иных операций на территории страны.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Китай, Санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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