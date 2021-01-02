В Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год

Наблюдаются неполадки со связью по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Данное решение было объявлено после данных о задержании президента страны Вин Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

Сегодня должно было состояться первое заседание нового состава парламента Мьянмы. По итогам выборов в ноябре 2020 года "Национальная лига за демократию" получила подавляющее большинство голосов.

Военные, которые на протяжении десятилетий руководили страной, заявили о махинациях во время голосования.

В последние дни вооруженные силы начали опровергать сообщения о готовящемся захвате власти. Сейчас в стране не работают ТВ и радио. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что у здания администрации Янгона замечены солдаты и военная техника.