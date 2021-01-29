Зеленский рассказал о ситуации с вакцинами в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равноправным партнером для стран Европейского союза или мира.

Это подтверждает ситуация с получением вакцины от коронавируса.

Об этом Зеленский заявил в программе Axios на телеканале HBO.

По его словам, Украина не находится в приоритете тех, кто получит вакцину от COVID-19.

"Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.