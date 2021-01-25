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События Сегодня, 10:3776
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

Суд в Нидерландах сегодня продолжит слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирский авиалайнере рейса МН17.

Заседание начнется в 10:00 по местному времени.

Об этом сообщается на сайте суда.

В ходе последнего заседания по некоторым из ходатайств защиты одного из обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, суд принял решение провести дополнительные расследования, выполнение которых возложено на судью.

Ранее РБК-Украина писало, что во время одного из предыдущих судебных заседаний по делу MH17 Олег Пулатов выступил с обращением, в котором отрицал вину.

Также сообщалось, что в октябре Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультативной группы по МН17 является свидетельством страха России перед правдой.

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Теги: news, новости, Украина, МН17, 7dniv, 7dnivinfo  
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