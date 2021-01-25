В Раде хотят заслушать Степанова по поводу результатов локдауна

В Верховной раде хотят заслушать главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству.

Министра хотят заслушать по поводу результатов локдауна и вакцинации.

Об этом в ходе согласительного совета парламента заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо послушать господина Степанова на часе вопросов к правительству", - сказал нардеп.

Корниенко отметил, что в парламенте ждут от главы Минздрава информации по программе вакцинации.

"Чтобы он нам отчитался и о программе вакцинации в первую очередь, это главный вопрос должен быть. И о том, какие все-таки результаты были локдауна, потому что мы его (Степанова, - ред.) не слышали еще после локдауна. Были достигнуты те цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий", - сказал депутат.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что фракции поддержали отчет Степанова на часе вопросов к правительству в пятницу. Также звучали