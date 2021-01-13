Частные клиники в Украине закрывают COVID-отделения

Это связано с тем, что по всей стране снижается количество заболевших.

Об этом в Facebook заявила ведущий киевский инфекционист, внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - отметила Голубовская.

По ее словам, в отделениях интенсивной терапии очень много больных в тяжелом состоянии. При этом возраст таких пациентов снизился до 60-75 лет.

"Что это значит, узнаем позже. В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - добавила Голубовская.