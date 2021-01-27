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События Сегодня, 21:0193
Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации

Его подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - заявил глава СБУ Иван Боканов во время выступления на закрытом заседании Комитетов Верховной рады.

По его словам, поводом для приготовления заказного убийства руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова является его профессиональная деятельность, так как он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ.

 

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