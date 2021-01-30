О сотрудничестве договорились Пентагон и NASA

Пентагон может в будущем обеспечивать охрану космических баз NASA на Луне.

Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

По информации издания, Пентагон и NASA решили объединить усилия для исследования Луны и решения еще некоторых космических задач. Много деталей сотрудничества еще в разработке или засекречены.

Объединить усилия решили на фоне агрессивных действий России и Китая в космосе, в частности, использование противоспутникового оружия, средств постановки помех и других враждебных технологий.

В центре всех действий, как пишет газета, находятся Космические силы США. Недавно начальник оперативного отдела Космических сил Джон Рэймонд анонсировал партнерство с NASA, направленное на защиту спутников от лазеров и кибератак.

Кроме того, как рассказали источники издания, ожидается сотрудничество для защиты будущих лунных баз NASA, а также защиты коммерческих американских операций, нацеленных на добычу воды и полезных ископаемых на Луне.