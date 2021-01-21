Лишить Трампа доступа к данным разведки может Белый дом

Белый дом рассматривает возможность лишить бывшего президента США Дональда Трампа доступа к данным разведки.

На данный момент администрация Джо Байдена рассматривает такую возможность.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает NY Post.

По ее словам, советники по национальной безопасности изучают возможность ограничения доступа к данным разведки для Трампа.

"Это хороший вопрос. Очевидно, что он еще находится на рассмотрении", - ответила Псаки на вопрос, продолжит ли Белый дом предоставлять Трампу привилегию доступа к секретной информации.

Отметим, традиционно в США бывшие президенты получают брифинги разведки и имеют доступ к секретной информации. Однако некоторые критики Трампа утверждают, что ему не следует доверять государственные секреты после штурма Капитолия.