Киевлянин попытался отправить посылкой в охваченную переворотом Мьянму запчасть для истребителя "МиГ-29"

Киевлянин пытался посылкой отправить в Мьянму, где вчера начался военный переворот, запчасть от многоцелевого истребителя "МиГ-29".

Об этом сообщает Киевская таможня.

"Прибор военного назначения, составляющая истребителя "МиГ-29", Киевской таможней выявлена в международном почтовом отправлении в Мьянму", - говорится в сообщении.

Отправитель посылки при заполнении декларации отметил, что в бандероли, которая направлялась за границу, находятся запчасти.

Однако по мнению таможенных экспертов, обнаруженный прибор - это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29".

Согласно украинскому законодательству, вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Государственной службы экспортного контроля, но такие разрешения у отправителя отсутствовали.

"Таким образом, киевлянин отправил за границу товар, пересылка которого через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях запрещена как украинским законодательством, так и актами Всемирного почтового союза", - говорится в сообщении.

Сотрудники Киевской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 и 473 Таможенного кодекса, прибор изъяты.

Отправителю посылки грозит штраф в размере 100 % стоимости изъятого.