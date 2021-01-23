Как на украинских АЭС собираются майнить биткойны и кто на этом заработает

На украинских АЭС собираются майнить биткойны.

В Минэнерго уже консультируются на этот счет "Энергоатомом" и разработчиками оборудования для майнинга. В конце января прошла встреча, на которой договорились подписать меморандум о строительстве некой "станции цифровой энергии", которая позволит загрузить мощности АЭС и использовать их для майнинга криптовалют.

С одной стороны - проект интересный.

"При текущих ценах на крипту, можно майнить на миллионы долларов чистой прибыли в месяц. Правда, там и инвестиции нужны на миллионы долларов. Но, если цены не упадут, вложения могут окупиться за несколько месяцев. На данный момент это очень выгодный проект", — говорит руководитель падежного сервиса MONOPAY экономист Сергей Козлов.

Напомним: биткойн в прошлом году рекордно подорожал - на 240%. При этом только за декабрь 2020 года криптовалюта взлетела в цене на 40%, превысив отметку в 34 тысячи долларов. Затем цены немного откатили, но эксперты прогнозируют новый виток подорожания. И не исключают, что ценник на биткойн может вырасти до 65 тысяч долларов. Впрочем, так как этот рынок крайне спекулятивный, тенденции могут развернуться в любой момент - можно как заработать, так и прогореть.

Кроме того, непонятно, как под крышей Минэнерго собираются майнить биткойны, если криптовалюта - фактически незаконна в Украине.

"Страна" разбиралась, как будут работать майнинговые фермы на АЭС.

"Нужна электроэнергия по 2 цента за киловатт"

Минэнерго ухватилось за идею майнинга криптовалют на мощностях атомных станций. Недавно эту тему обсуждали в министерстве с представителями НАК "Энергоатом" и частной компании Hotmine (разработчик оборудования для майнинга).

"Идея создания дата-центра на базе атомной электростанции, бесспорно, заслуживает внимания, ведь украинская объединенная энергосистема имеет незадействованные базовые мощности. Постоянная нагрузка на атомные энергоблоки могла бы принести и дополнительную прибыть "Энергатому", и позволить работать бизнесу, который тоже будет платить налоги в государственный бюджет", — цитирует заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровизации и цифровой трансформации Евгения Владимирова пресс-служба Минэнерго.

Учредитель компании Hotmine Олег Слободенюк добавил, что, если будет доступная цена на электроэнергию, Украина даже может стать одним из мировых лидеров по майнингу.

По словам Сергея Козлова, оптимальной для майнинга является цена на электроэнергию в 2-3 цента за киловатт (0,56-0,84 копеек). "При нынешних высоких ценах на криптовалюту, этот бизнес еще может переварить ценник в 5-6 центов за киловатт (до 1,68 гривен). Но если прайс будет 10-12 центов (до 3,36 гривен) - это очень дорого. Но как раз по 3-3,5 гривен электроэнергию сейчас и продают для бизнеса. Получается, что для майнеров должны сделать исключение", — говорит Сергей Козлов.

Стоит отметить, что если государство даст под майнинг биткойна электроэнергию по 56 копеек за киловатт, то впору возмущаться не только бизнесу, но и рядовым украинцам. Ведь только недавно в стране ликвидировали льготный тариф на первые 100 киловатт, и людям приходится платить по 1,68 гривны уже с первого киловатта. Более того - уже весной и этот ценник могут пересмотреть, повысив его до 2,5-3 гривен.

При этом еще на этапе ликвидации льготного тарифа эксперты удивлялись: почему вместо регулированной цены для населения не запустить рыночный механизм, и не позволить тому же "Энергоатому" во внепиковые периоды, скажем, ночью, продавать людям дешевую электроэнергию. Как отмечал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, минимальный ценник может составлять и 30 копеек за киловатт.

Но для населения такую схему перекрыли, в том числе и потому, что государству нужно платить по рекордным тарифам по зеленой энергетике, для чего, собственно, и повышают ценник для людей.

Как заставить АЭС зарабатывать миллионы долларов

Как пояснил нам руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, на сегодняшний день в Украине действительно есть "лишняя" атомная генерация. "Не используются мощности примерно на 2 гигаватта (используется - на 9 гигаватт - Ред.). Причем эти мощности нельзя направить на обеспечение электроэнергией населения, так как там идет нестабильное потребления (с пиковыми нагрузками и внепиковыми спадами - Ред), тогда как для базовой атомной генерации важно стабильное потребление в течение суток. При этом атомная генерация дает постоянную высококачественную электроэнергию - 220 Вт и 50 герц, чего не могут обеспечить, скажем, тепловые электростанции и что критически важно для майнинговых ферм. То есть, в принципе, схема, когда майнинговые фермы начинают работать на "лишних" мощностях и, по-сути, зарабатывают на них и себе, и государству, возможна. Но тут важно - как это все будет реализовано", — говорит Рябцев.

По словам Козлова, в такие дата-центры нужны огромные вложения - это миллионы долларов. Причем, так как майнинговый бизнес сейчас находится на подъеме во всем мире, ценники сильно выросли, а некоторое оборудование попало в список дефицитного.

При этом, по это расчетам, при нынешних ценах на криптовалюту инвестиции могут окупиться всего за несколько месяцев. "У меня четыре фермы, каждая потребляет по 0,7 кВт, то есть всего - порядка 3 кВт. В месяц они приносят доход порядка 700 долларов. То есть майнинговые мощности на 1,5 тысячи киловатт позволяют выходить на оборот в миллион долларов в месяц. Но что такое 1,5 тысячи кВт в масштабах атомной станции. К примеру, мощности Ровненскй АЭС - 2835 мегаватт, то есть наша условная ферма, потребляющая 1,5 тысячи киловатт - это всего 0,05% базовой мощности АЭС. Если бы эта станция работала исключительно на майнинг, можно было бы выйти на оборот в 1,8 млрд долларов в месяц. Расчеты очень условные, но они позволяют оценить потенциал атомщиков", - говорит Козлов.

Впрочем, рисков тоже немало. Ведь, если ценник на криптовалюту резко обвалится, а такое тоже может быть, привлекательность майнинга также упадет, и даже может зайти в минус. Одно дело, если речь идет о домашней "ферме", которую легко свернуть до лучших времен, и другое - когда работают огромные дата-центры с миллионными инвестициями

"Каждый может поучаствовать"

Ключевой вопрос - кто будет платить за "цифровизацию" атомки. В Минэнерго этот вопрос пока не комментируют. Но не исключено, что помимо частных инвестиций будут и государственные.

Интересно, что соучредитель Hotmine Олег Слободенюк уже давно продвигает идею майнинга при АЭС. К примеру, весной прошлого года он предлагал, как за счет майнинга сохранить тарифы для населения на электроотопление. Для этого анонсировался некий "социальный проект":

Его суть в следующем:

"1. Каждый гражданин Украины может поучаствовать в данном Национальном проекте, купив майнинговое оборудование стоимостью от 90 до 900 долларов за кВт. И предоставить для размещения в дата-центре возле атомных станций. Стоимость оборудования для майнинга - это 80% затрат.

2. Получить тариф на электрическое отопление

Рассматривается два возможных сценария:

1) Владение оборудованием децентрализовано.(граждане Украины владеют оборудованием и предоставляют оборудование для размещения в централизованном месте - к примеру, на экспериментальной площадке на 30 мВт.

2) Владение оборудованием децентрализовано (граждане Украины владеют оборудованием, размещают его на своей территории (гараж, балкон, теплицы, котельные). Соблюдая правила тишины, электрической безопастности и пожарной безопасности.

Таким образом будет реализовано право граждан Украины зарабатывать, используя ресурсы АЭС страны", - писал Слободенюк на своей странице в Фейсбуке.

Также темой майнинга на АЭС интересовался сын экс-министра энергетики Ольги Буславец Станислав, который ранее работал в "Энергоатоме" и изучал такую возможность, "с целью недопущения простоя энергоблоков". В чем депутат Гео Лерос увидел конфликт интересов и подал заявление в НАПК с просьбой разобраться в этой ситуации. Сама Буславец, как известно, ушла в отставку, а ее сын - уволится из "Энергоатома". Но эти наработки подхватила теперь уже команда Витренко,

"Тут четко нужно понимать - откуда будут идти инвестиции. Это же не ларек с видеокартами нужно поставить. Речь идет об огромном дата-центре, нужны специальные трансформаторы, это вложения на сотни миллионов. Как бы весь этот проект не оказался очередным воздушным замком", — говорит соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам главы департамента жилищно-коммунальный инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, непонятно, как будет работать вся эта схема, если криптовалюта в Украине пока - вне закона.

"У нас нет ни инфраструктуры, ни законов, ни подзаконных актов, а на создание всего этого необходимо как минимум год-полтора", - говорит он.

Олег Слободенюк считает иначе: "Bitcoin / Blockchain с момента создания всегда был законным, так как это нематериальный актив, тип- цифровой код. А на теме незаконности просто выгодно пиариться юристам", - пояснил он "Стране".

Эксперты же допускают, что вся эта история с майнингом может закончиться банальной схемой.

"Запустят якобы модный цифровой проект, под который выбьют экспериментальный режим (ведь законодательства по крипте у нас пока нет), дадут под это дешевую электроэнергию. А куда она пойдет, сколько биткойнов намайнят и кто положит эти деньги себе в карман - это уже вопрос десятый", - отметил наш источник на энергорынке. В профильной среде обсуждают также "странный" подход к теме майнинга со стороны Минэнерго: вместо того чтобы объявить конкурс среди поставщиков оборудования, договариваются с конкретной компанией, что уже наводит на размышления, - говорят эксперты.