Бывшего главу налоговой Верланова на допрос вызвало НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Он должен состояться 11 февраля в 11:00.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, НАБУ ведет досудебное расследование по делу по подозрению Верланова в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн гривен.

Этим документом Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны.