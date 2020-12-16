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События Сегодня, 15:2847
В Украине могут расширить конституционные полномочия президента.

В Украине могут расширить конституционные полномочия президента.

Рассмотрение такого вопроса предусмотрено в плане законопроектных работ, который одобрила Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Соответствующий законопроект ВР планирует рассмотреть в ноябре этого года.

В плане законопроектных работ документ значится под номером 31 в разделе "Антикоррупционная политика".

Предлагаются изменения в Конституции по поводу назначения и увольнения с должностей директоров Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Предусмотрено закрепление таких полномочий за президентом.

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