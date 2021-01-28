Дело о толковании понятия "достойные условия жизни" не смог рассмотреть КСУ

Конституционный суд Украины сегодня не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни".

Заседание не состоялось в связи с отсутствием кворума.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Также суд должен был рассмотреть конституционность изменений в регламент парламента по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

"По имеющейся информации заседание Большой палаты КСУ не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку несколько судей КСУ просто не пришли на пленарное заседание суда", - написала парламентарий.

Она подчеркнула необходимость учета рабочего времени судей КСУ и обнародования более подробной информации о его деятельности.

"Обнародование более детальной информации о деятельности Конституционного суда, судей, из-за отсутствия которых срывается проведения заседаний, о причинах их фактического неучастия в работе суда", - отметила нардеп.

Депутат сообщила, что после принятия решения от 27 октября 2020 года по антикоррупционному законодательству суд не принял ни одного решения, в том числе и в текущем году.

"Однако уже сейчас утвержденная на 2021 год смета Конституционного суда составляет 315,4 млн грн, то есть содержание суда стоит государству почти 900 тыс. грн в день, что явно не соответствует уровню эффективности его деятельности", - написала Совгиря.

Напомним, в конце сентября Большая палата КСУ начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 нардепов о толковании понятия "достойные условия жизни".