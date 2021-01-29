Сведения Госземкадастра о границе обновят в Украине

В Украине обновят сведения Государственного земельного кадастра о границе.
Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3987.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За документ проголосовали 294 парламентария.
Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.
Он изымает из видов документации по землеустройству техническую документацию по определению и установлению в натуре (на местности) государственной границы Украины.
Напомним, в конце декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №3987.