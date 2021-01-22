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События Сегодня, 21:4151
Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске грозит пожизненное заключение

Мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы.

Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на странице в Facebook.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. На месте пожара в настоящее время полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - заявил Шайхет.

Напомним, сегодня в Первомайске произошел масштабный пожар в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал, поскольку работников и посетителей заведения срочно эвакуировали.

Как выяснилось, супермаркет "Эпицентр" подожгли. В заведение пришел мужчина с топором и напал на охранника, который пытался его остановить. После этого злоумышленник облил все легковоспламеняющимся веществом и поджег.

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Теги: news, новости, Украина, Пожар, Эпицентр, 7dniv, 7dnivinfo  
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