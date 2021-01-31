Митингующие аграрии продолжили протест под зданием Кабмина

Днем в среду, 3 февраля протестующие аграрии продолжили под Кабмином митинг, который стартовал утром у здания Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Митингующие утром требовали от нардепов создать временную следственную комиссию по поводу уничтожения руководителем НАБУ Артемом Сытником крупного украинского агропроизводителя "Укрлендфарминг".

Теперь участники протеста хотят получит поддержку от Кабмина, чтобы премьер-министр поспособствовал созданию следственный комиссии.

"Мы с 09:00 под Верховной Радой, несколько тысяч сотрудников нашего холдинга требуют создать следственную комиссию, но результата нет, это беспредел",- заявляют организаторы протеста

Люди скандируют "Сытника геть".

"Они говорят про создание 500 тысяч рабочих мест, а вместо этого кошмарят бизнес. За последние полтора года в результате действий НАБУ и конкретно Артема Сытника пять тысяч наших сотрудников потеряли свои рабочие места, закрыто 37 предприятий, это вы называете реформы",- возмущаются участники протеста.