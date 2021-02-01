План действий по перезапуску индустриальных парков в Украине одобрил Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил ряд мер по усовершенствованию функционирования индустриальных парков (ИП) в Украине, которые позволят перезапустить их работу и повысить ее эффективность.

На заседании Кабмина одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования принципов создания и функционирования индустриальных парков". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Индустриальные парки - залог стремительного экономического роста. Поэтому правительство предлагает перезапустить их работу в Украине, чтобы они эффективно заработали. Мы одобрили законопроект, который, в частности, предлагает законодательно урегулировать вопрос, когда индустриальные парки могут получить поддержку из местных бюджетов, от Государственного фонда регионального развития или в рамках целевой субвенции", - написал премьер-министр в своем Телеграм-канале.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм-канале, законопроектом также предлагается предусмотреть возможность исключения индустриального парка из реестра ИП и ужесточить требования к тем объектам, которые предлагается включить в реестр.

Документом также предлагается создать возможность бесплатного присоединения индустриальных парков как малых систем распределения к электрическим сетям (за счет целевой прибыли в тарифах на услуги по передаче и распределению электроэнергии).

"Законопроект будет способствовать развитию индустриальных парков как инвестиционных площадок со всей необходимой инженерно-технической и транспортной инфраструктурой", - написал Мокан.

По данным Минэкономики, по состоянию на 1 февраля 2021 года, в Реестр индустриальных парков включены 46 парков, в 23 – выбраны управляющие компании, в восьми привлечены участники (всего 10 участников).

Однако часть ИП не развивается, в том числе из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры и четкого регулирования на законодательном уровне вопроса подсоединения к электросетям, заявили в Минэкономики.

"Нам не нужны индустриальные парки, которые существуют только на бумаге. Цель законопроекта – чтобы инструмент ИП действительно работал и показывал свою действенность", - цитирует пресс-служба министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.