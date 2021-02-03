Отключить от интернета пытались попавшие под санкции телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина"

В среду, 3 февраля, после решения СНБО о закрытии каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", были предприняты попытки отключить вещателей от интернета.

Однако, несмотря на это, журналисты продолжают свою работу.

Об этом говорится в совместном заявлении каналов.

"Телеканалы продолжают работать, несмотря на открытую борьбу власти против свободы слова! Сегодня, 3 февраля, телеканалы NewOne и ZIK систематически отключались от оптоволокна и интернета. У сайта телеканала ZIK государственные органы незаконно отняли домен zik.ua. Из-за этого сайт оперативно "переехал" на резервный адрес zikua.tv. В то же время органы государственной власти пытаются "закрыть" и ютуб-каналы телеканалов. По указанию властных структур неизвестные лица от имени фейсбук-сообществ агитируют пользователей соцсетей жаловаться на телеканалы на YouTube", - заявили представители вещателей.

Также они напомнили, что Минкультуры официально заявило о намерении направить компании YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

"Несмотря на попытки власти поколебать работу телеканалов, наши журналисты продолжают работать как обычно, делая все, чтобы зрители не почувствовали на себе перипетии боя, начатых властью против каналов. Поэтому онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть в обычном формате ЗДЕСЬ. Несмотря на внезапную атаку и ощутимую борьбу Офиса президента, против 112 Украина, ZIK, NewOne, медиахолдинг работает и обещает Украинская дальше работать на информационном поле на стороне правды, оперативности", - говорится в заявлении.

Представители каналов заверили, что не прекратят "объективно критиковать власти только потому, что нашим журналистам открыто не дают работать.

"Это - самое малое, что может сделать Офис президента, потому что на все это у нас есть ответ: добросовестная работа, еще оперативнее и острее", - говорится в сообщении.