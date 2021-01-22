Что будет со сгоревшим ТЦ в Первомайске рассказали в "Эпицентре"

Основательница компании "Эпицентр К" Галина Герега в официальном комментарии "Стране" сообщила, что будет со сгоревшим торговым центром (ТЦ) в Первомайске.

По ее словам, ТЦ в Первомайске планируют восстановить за год, а до тех пор работников переведут на другие торговые центры. Также "Эпицентр" сохранит рабочие места за работниками сгоревшего в Первомайске торгового центра, который подожгли 2 февраля.

"В результате трагедии в Первомайске город остался без стратегического торгового объекта, а люди без работы. Мы будем стараться в течение года восстановить торговый центр, а все 73 работника торгового центра получат возможность перевода в ближайшие "Эпицентры" - в Умани, Кропивницком и Николаеве", - заявила Галина Герега.

Она подчеркнула, что во время пожара никто из посетителей не пострадал. Злоумышленник был задержан и передан работникам полиции, а все посетители вовремя эвакуированы.

Также в "Эпицентре" сообщили, что всем работникам торгового центра будет оказана психологическая помощь.

Кроме того, стало известно состояние охранника, который пострадал от рук поджигателя "Эпицентра".

Как сообщил региональный директор южного региона ООО "Эпицентр К" Сергей Пономарев, охранник, который понес наибольшие повреждения вследствие ранения топором, уже пришел в себя после операции.

"Сотрудники ТЦ приняли на себя главный удар злоумышленника и проявили отвагу, оказав ему сопротивление и не позволив скрыться с места преступления", - говорит Пономарев.

Во время инцидента пострадали еще трое работников торгового центра. В частности, продавец, которого террорист облил легковоспламеняющейся смесью, вызвав ожоги. Также повреждения есть у старшего охранника службы безопасности в результате удара топором в спину. Руководитель службы безопасности торгового центра получил ранение руки. Всем пострадавшим оказана помощь, пока они находятся дома.

Как сообщила Галина Герега, компания изучит потребности пожарного депо города Первомайск и рассмотрит возможность приобретения специализированной техники, которая в критической ситуации поможет спасателям в борьбе со стихией.

По решению руководства компании, в течение месяца два раза в неделю во всей сети торговых центров будет проводиться дополнительное обучение для персонала по противопожарной безопасности.