Отстранение главы КСУ отказался рассматривать Верховный суд

Верховный суд отказался открывать производство по делу №9901/20/21 об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины.

Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.

Об этом говорится в заявлении Верховного суда на странице в Facebook.

В заявлении указывается на то, что истец в своем иске говорит о якобы незаконности и неконституционности указа президента о его отстранении, однако Верховный суд не может рассматривать вопросы конституционности - это полномочия КСУ.

"Верховный суд отметил, что согласно ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ", - пояснили в суде.

Отметим, согласно судебному реестру, истцом по делу №9901/20/21 является непосредственно Александр Тупицкий.