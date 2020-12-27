 

CNN заявило что новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин в 10 раз

События Сегодня, 09:5283
CNN заявило что новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин в 10 раз

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек.

Об этом сообщает CNN.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

"Это, пожалуй, плохие новости для эффективности вакцин", - сказал доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

 

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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