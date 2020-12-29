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События Сегодня, 12:0677
За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

Один из главных скандалов первого дня февраля - заявление СБУ о разоблачение целой сети якобы подконтрольных российским спецслужбам телеграмм-каналов. Среди них есть несколько крупнейших анонимных каналов, которые пишут об украинской политике.  

Уже есть подозреваемые и даже задержанные. При этом каналы продолжают спокойно работать и называют все происходящее фабрикацией со стороны спецслужб. 

В распоряжении "Страны" оказались материалы СБУ по делу "телеграмной зрады". Мы их проанализировали и сделали выводы.

Охота на "архангела"

Сегодня Служба безопасности Украины заявила, что выявила "агентуру РФ", которая, по мнению спецслужбы, руководит крупнейшими телеграм-каналами страны. 

Речь о каналах "Легитимный" и "Резидент", которые на двоих имеют около 280 тысяч подписчиков. Кроме них заявляется о телеграм-площадках "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

По мнению СБУ, все эти каналы наполняют жители Харькова и Одессы, связанные с Антимайданом и курируемые якобы Генштабом России. 

Доказательств этому кураторству в пресс-релизе ведомства нет. А по делу на данный момент лишь одна задержанная - одесситка Виктория Даскалица. Она является гражданской женой Артема Давидченко - одного из лидеров одесского Антимайдана, который сейчас проживает в Тирасполе (Приднестровье). 

Сегодня суд взял ее под стражу с залогом в 1,5 млн гривен. Об этом "Стране" сообщил адвокат Виктории Валентин Рыбин.

В деле также фигурирует брат Давидченко Антон - оба находятся в украинском розыске еще с 2014 года. 

Именно Давидченко подозревают в модерации этих телеграм-каналов. А его спутнице предъявляют госизмену. 

По версии СБУ, Артем Давидченко (хоть имени его в официальном релизе не называют) курирует все 12 каналов и берет деньги за заказные материалы. А также отчитывается "кураторам из РФ". 

"Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах", - говорится в релизе Службы. Установили уже 50 заказчиков платных публикаций. 

Правда, феномен, зачем ставить "джинсу", если каналы служат подрывным целям РФ, не объясняется. А из следующей цитаты вообще вытекает, что каналы были на самоокупаемости. 

"Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации", - говорится в сообщении. То есть им, видимо, даже не нужно было платить за "госизмену". 

И это ставит вопросы к версии о контроле спецслужб России в отношении украинских телеграм-каналов. Пока (если верить СБУ) это бизнес-проекты, которые зарабатывали деньги на публикуемом контенте. 

Но главное - нет примеров постов, которые подрывают национальную безопасность Украины. То есть все заявления о госизмене базируются на словах СБУ о связях с генштабом России. Которым предлагается просто поверить. 

Не в силах предъявить примеры нарушающего закон контента, ведомство пишет, что телеграм-каналы занимались созданием "панических настроений, обострением и дестабилизацией общественно-политической и социально-экономической ситуации".

"Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан", - считают в СБУ.

Отметим, что эти формулировки юридически мало что значат - если при этом не доказаны связи публикуемого контента и работы иностранных спецслужб. 

Также непонятно, на чем базируются доказательства причастности Давидченко к этой деятельности. СБУ утверждает, антимайдановец использует телеграм-аккаунты @A_menejer и @Arhangel, чтобы модерировать каналы и вести переговоры о размещении платных новостей. Однако никаких доказательств связи между Давидченко и этим аккаунтом не приводится.

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

Задержанной же девушке "модератора" предъявляют госизмену. Правда, не уточняют, за что. Упоминая только, что при ней была флешка с данными на сотрудников правоохранительных органов. И она часто отдыхала в Доминиканской республике, которая, по данным СБУ, является местом "конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом". 

"Леонардо-2" против Кирилла Тимошенко

Чуть больше становится понятно из материалов "пидозры" задержанной Виктории Даскалицы, которые оказались в распоряжении "Страны". Там описывается фабула дела.

Оно было открыто еще в октябре 2020 года. По данным СБУ, Давидченко неустановленным способом и в неизвестное следствию время (так написано в "пидозре") связался в "телеге" с аккаунтом @leo_2019, который, по мнению украинских спецслужб, принадлежит представителям специальной структуры генштаба РФ по информационно-психологическим операциям. 

Доказательств этому тезису в тексте подозрения нет - если не считать указания, что "Лео" якобы зарегистрирован на российские номера телефонов. Хотя если найти такой аккаунт в Телеграме, то видно, что номера в нем скрыты.

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

СБУ пишет, что от генштаба России Давидченко получил задание создать телеграм-каналы, которые начали появляться в 2018 году. Опять же - следов этих заданий, таких как переписок, аудиопереговоров и так далее - в "пидозре" нет.

При этом спецслужбы установили карточки "Привата" и "Монобанка", на которые владельцы телеграм-каналов получали деньги за рекламу от заказчиков из Украины. Всего с нескольких карт было снято порядка двух миллионов гривен. Снимали деньги задержанная Виктория Даскалица и вторая девушка, которой предъявили подозрение, - Виктория Повелица. 

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

Снятые с карт деньги обе девушки переводили в Тирасполь, где живет разыскиваемый с 2014 антимайдановец, и даже в Москву. Хотя по логике СБУ, они, наоборот, должны были получать деньги из России - а не отправлять их туда. Но таких фактов, кстати, в деле нет. 

Именно эту деятельность - получение денег на карты и снятие налички с них - следствие считает "подрывной деятельностью, направленной на пособничество спецслужбам иностранных государств". 

Далее следствие перечисляет публикации на каналах "Резидент" и "Легитимный", которые размещались по заказу "представителей иностранного государства" за 2020-й и начало 2021 года. Ссылок в документе приведено много, но суть каждого новостного сообщения не раскрывается.

Мы же посмотрели, какие посты в СБУ сочли угрожающими национальной безопасности. 

Первый же в списке линк ведет на сообщение о том, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко придумал взять деньги из ковидного фонда и пустить на "Большую стройку". 

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

На канале "Резидент" эта новость вышла еще 5 августа. Что именно здесь было "российским заказом" - непонятно совершенно.

Закатывание в асфальт ковидных ассигнований - это признанный самим Зеленским факт и уже сейчас - секрет Полишинеля. Да и Тимошенко курировал "Большую стройку" практически официально. А "зраду" по этому поводу разгоняли не только указанные в "пидозре" каналы, но куда больше - сторонники Порошенко. Однако им "работу на генштаб РФ" не вменяют. 

Зато здесь и далее бросается в глаза, что особенно "бьют про национальной безопасности" посты про Кирилла Тимошенко. Вот новый пост, где идет речь о договорняке между ОП и харьковскими элитами после выборов в Харькове. 

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

Еще одна запись "Резидента", вошедшая в "пидозру", - это общеизвестная информация о том, как правительство Гончарука, несмотря на требования СНБО, не стало закрывать экспорт масок из Украины. 

Об этом совершенно открыто писали все украинские СМИ, но почему-то в случае "Резидента" данную информацию сочли "спецоперацией российского генштаба". 

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

Также "зраду" нашли в сообщении "Резидента" о том, что купировать тарифный майдан в Украине будет трудно.

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

У "Легитимного" СБУ обеспокоили те же упоминания Кирилла Тимошенко и "Большой стройки" за деньги ковидного фонда.

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

Также происками Кремля, видимо, сочли аналитику о взаимоотношениях Кирилла Тимошенко и главы Офиса президента Андрея Ермака. 

За что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы

И таких примеров десятки. "Руке Кремля" приписывались сообщения о переполненных в Одессе больницах (чему были подтверждающие фото, и это все публиковали). И даже новость о том, что ряд ночных клубов оштрафовали за нарушение карантина. 

То есть составители "пидозры", видимо, просто взяли случайные посты с указанных телеграм-каналов и назвали их заказными (чему нет никаких доказательств). Более-менее системно в подозрение попадали только посты о Кирилле Тимошенко. 

Все эти сообщения СБУ отправила на экспертизу и выяснила, что в них есть признаки "публичной информации негативного характера" и "вербальные методы манипулятивного характера".

Звучит грозно, однако большинство анонимных телеграм-каналов работают в таком же стиле. Но в СБУ это заметили только на отдельных ресурсах. 

Шесть выводов из "пидозры" СБУ

Изложенное наводит на несколько выводов. 

1. В деле не доказан основной состав преступления - государственная измена. Факты сотрудничества с российскими спецслужбами как сидящего в Тирасполе Артема Давыдченко, так и его гражданской жены - в подозрении отсутствуют.

2. Неочевидна связь подозреваемых лиц с телеграм-империей, описанной в "пидозре". Пока с натяжкой можно предположить, что эти люди могли заниматься коммерческой частью проекта (либо обеспечивали им на агентских началах часть заказов). Но нет никаких данных о том, что они влияли на контент и определяли политику каналов. Вообще, кстати, нет доказательств, что все 12 каналов между собой связаны единым управлением.

3. Сам факт существования коммерческой части - продажи рекламных постов - сильно бьет по версии СБУ о "руке Кремля". Будь это шпионская структура, ей незачем было бы подставляться, принимая платежи на карты украинских банков и физлиц, которых легко вычислить. 

Зато этот "финансовый след" позволяет СБУ теперь начать "кошмарить" заказчиков рекламы, которых сумеют найти. Что даст базу для новых свидетельских показаний (другой вопрос, какого они будут качества). 

4. Обвинения в работе на Кремль резко диссонируют с текстом телеграм-постов, которые попали в подозрение. Там нет ничего такого, что выходило бы за рамки анализа ситуации в стране или допустимой в данных медиа критики. И уж точно там нет постов, призывающих к нарушению территориальной целостности страны или терроризму. 

5. Обращает на себя внимание, что многие "заказные" посты касаются замглавы ОП Кирилла Тимошенко, которого данные каналы упоминали достаточно часто. Но Тимошенко - крайне странная цель для генштаба вооруженных сил России. Он, в отличие от того же Ермака, занимается сугубо внутренней политикой и не имеет отношения к оборонке и армии. Чего в СБУ никак не объясняют. 

6. Из "феномена Тимошенко" можно сделать вывод, что именно его персона стала катализатором этого расследования. Если не инициатором.  

То есть пока эта история похожа на откровенную политическую расправу, совершаемую по классическим лекалам времен Порошенко. 

Позиция адвоката

Адвокат задержанной девушки Валентин Рыбин заявил в комментарии "Стране", что СБУ этим делом пытается манипулировать родственниками людей, которые уехали из Украины, спасаясь от политических преследований.

"Если вы являетесь родственником людей, оппозиционных к действующей власти, то безопасность на территории Украины вам не гарантирована. Поверьте, вас могут привлечь к ответственности за родственника, упрятать за решетку, сделать вашу жизнь невыносимой и наслаждаться, глядя, как ваш родственник, находящийся за границей, ощутил уязвимость своей семьи", - заявил Рыбин.

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