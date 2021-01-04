Своих специалистов в Украине и еще двух странах разместило киберкомандование США

Кибернетическое командование Соединенных Штатов, одно из важных в Пентагоне, разместило своих специалистов в Македонии, Черногории и в Украине.

Об этом заявил заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) России Николай Мурашов, сообщает "Интерфакс" в четверг, 4 февраля.

По его словам, эти подразделения США разворачиваются по всему миру под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников.

Он также добавил, что представители Киберкомандования США заявили, что расположенные в этих странах подразделения имеют силы и средства для осуществления кибератак против любой информационной инфраструктуры, из которой, по мнению Вашингтона, исходят угрозы.