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События Сегодня, 12:4467
"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Со вчерашней ночи в Украине перестали вещать сразу три ведущих информационных телеканала - ZIK, NewsOne и "112". Причина - президент Владимир Зеленский своим указом наложил санкции на их владельца, нардепа Тараса Козака, близкого соратника главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. 

"Страна" уже анализировала юридические аспекты блокировки телеканалов: законность этого решения правоведы ставят под сомнение.

Теперь же "Страна" собрала разные мнения украинских журналистов о прекращении вещания трех телеканалов. Интересно, что некоторые коллеги по цеху поддержали блокировку, другие осудили, а третьи заняли выжидающую позицию и пока ситуацию не комментируют.

"Атмосферой нежности и заботы повеяло со стороны коллег по цеху, проявивших пресловутую солидарность, которой мы, украинские журналисты, так гордимся и почитаем. Острозубые разоблачители, хранители стандартов BBC и стражи свободы слова выползли со своих кухонь, диванов и запоя, собрались духом, набрали яду и по унылому обыкновению ... плюнули в спину", - написала по этому поводу заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна" Светлана Крюкова.

Приводим все точки зрения украинских работников медиа на отключение из эфира каналов ZIK, NewsOne и "112".

"За" блокировку

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Павел Елизаров, глава “Савик Шустер Студии”:
"Есть содержание, а есть форма. По содержанию могу сказать, что поддерживаю решение по закрытию каналов ZIK, NewsOne и "112". Объясню, почему.
Очень больше количество контента, которое выходило на этих каналах, носило не информационный, а скорее пропагандистский характер. Не говорю, что там нет нормальных журналистов. Но там как у Геббельса – пропорция 60 на 40: 60% российской пропаганды и 40% переживания за бабушек, дедушек и платежки.
Но то, как заблокировали каналы – это должна была быть работа Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания либо СБУ. И она должна была проводиться в публичной плоскости – чтобы они провели расследование и предоставили фактаж. Тогда бы общество получило открытую информацию. Но так как работа не была проделана, это легло на плечи президента и его указа.
Для страны это правильное действие. Но то, как это было сделано, вызывает вопросы.
Проведу аналогию. Вы разрешаете ребенку съесть 5 конфет, а он съел 100 конфет – но вы молчите. Потом резко даете ему оплеуху, и он падает. Непонятно, почему, когда он ел с пятой до сотой конфеты, вы его не остановили? Механизмов было много. Так и здесь. Телеканалам тоже резко дали оплеуху, произошла такая шоковая терапия. Возводить это в ранг преследования неправильно.
Конечно, каждый сейчас себя ставит на место этих каналов и понимает, что и его могут завтра так хлопнуть по голове, не объяснив причины. Но то, что каналы занимались пропагандой – это у меня как у медийного человека не вызывает сомнения.
Я не считаю, что закрытие каналов – это наступление на свободу слова. Каналы перешли границу, работая на государство, с которым у нас есть конфликт. И это должно было быть остановлено. Президент принял это решение – резкое, пугающее, но оно есть, и оно лучше, чем бездействие", - заявил Елизаров в комментарии "Стране". 

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды":
"Наши собеседники в ОП подтверждают, что основанием для введения санкций в отношении соратника Медведчука Тараса Козака стали факты, которые подтверждают контрабанду угля компаниями нардепа из ОРДЛО. Эти действия подпадают под статью финансирование терроризма.

Тут я улыбнулась. Мы в своё время делали большое расследование о том, как эта схема выглядит и какое отношение имеет к Козаку.
Зашла обновить в памяти и заметила дату. 3 февраля 2016 года. То есть, ровно 5 лет назад. Пять лет не замечали, а тут приняли меры. Бывает", - написала Севгиль Мусаева на своей странице в Фейсбук. 

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Елена Трибушная, шеф-редактор новостей телеканала "24":
"Не присылайте мне резюме. Нельзя продавать свою страну по кусочкам. Ни оправдываясь тем, что больше в Украине в журналистике негде работать, чем на каналах Медведчука. Ни оправдываясь тем, что ты не делал ничего подобного. Ни оправдываясь тем, что все так делают, все политики и все каналы продажные и "какая разница". Ни тем более, не оправдываясь ничем.
Я понимаю, что бывают ошибки, исключения и особые обстоятельства. Но это только ошибки, исключения и особые обстоятельства. Поэтому не присылайте мне, пожалуйста, резюме, даже со словами "я понимаю ваше отношение к нашим каналам, но ...". Не понимаете.
Если вы работали на человека, который хочет видеть Украину колонией Москвы - неважно, сознательно или нет, с муками совести или не парясь этим - вы помогали Медведчуку реализовывать план превращения Украины в сырьевой аппендицит Москвы. Я в сырьевом аппендиците Москвы жить не хочу. Лучше уйти из профессии, чем продавать свою страну по кусочкам. Лучше недорого торговать пирожками на Окружной, чем дорого - собственной страной", - написала Требушная на своей странице в Фейсбук.

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Соня Кошкина, шеф-редактор "Левого берега:
"Новости веселые. Но посмотрим, что будет дальше.
Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про "свободу слова" и тд. К которой они отношения не имеют. От слова совсем.
Пропагандисты хреновы.
Плюс включатся разнообразные политические рычаги. Справиться с которыми будет сложнее. Но замахнулся уж если - бей. На благо здоровой страны. И рейтинга, чего уж там)
В любом случае, предпринимая подобный шаг, нужно ооооочень четко просчитывать последующие. Наперёд. Посмотрим", - написала Соня Кошкина на своей странице в Фейсбук.

Ни "за", ни "против" блокировки

 

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Наталья Влащенко, креативный продюсер и ведущая телеканала "Украина 24":
"Мое персональное (подчеркиваю - персональное) мнение по закрытию трех каналов.
Насколько я понимаю, санкции применяются только к иностранным гражданам и компаниям именно по той причине, что к ним нельзя применить украинскую юрисдикцию.
Если есть к украинским гражданам и компаниям претензии по сепаратизму и сходным статьям – надо показать обществу, в чем именно они состоят и продемонстрировать решение судов.
Тогда не будет вопросов у ВСЕГО общества. А пока они есть. По крайней мере, у его части", - написала Влащенко в своем Телеграмм-канале.

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Тигран Мартиросян, ведущий канала "Украина 24":
"Решению Совбеза, которое повлекло за собой прекращение вещания телевизионных каналов, должно быть публично дано убедительное правовое обоснование. Причины случившегося нужно детально аргументировать и объяснить обществу. В правовом государстве должен верховенствовать закон. Выражаю поддержку коллегам-журналистам, страдающим от произошедшего", - написал он на своей странице в Фейсбук.

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Александр Мартыненко, руководитель информагентства "Интерфакс-Украина":

"Пока ничего не могу комментировать, мы ждем официального ответа от СБУ с обоснованием блокировки. До тех пор не знаю, что вам сказать", - ответил Мартыненко на вопрос "Страны".

"Против" блокировки

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Игорь Гужва, главный редактор интернет-газеты "Страна":

Закрытие телеканалов - акт прямой цензуры. Фактически сделан шаг к полному уничтожению свободы слова. Власти даже и не скрывают, что закрыли телеканалы, потому что им не нравился их контент, которые они считают неправильным - якобы "российской пропагандой".

Но рассказы о "российской пропаганде" - это просто пыль в глаза, которой пытаются прикрыть главное: реализации схемы, по которой можно уничтожить без суда и следствия любое медиа или вообще любую компанию в Украине.

Секретарь СНБО Данилов вчера давал брифинг, на котором он по идее должен был обосновать закрытие телеканалов, привести какие-то формальные основания для этого.

Но на самом деле устроил сеанс саморазоблачения. 

Ключевую фразу он сказал, отвечая на вопрос, что стало основанием для введения санкций против Тараса Козака, не информация ли о том, что он якобы имеет отношение к поставкам угля из "ДНР":

"Смотрите, я хочу сказать, что если люди видели эти документы, то они имели к ним соответствующий допуск. Сейчас предположения: уголь, что-то еще - это все предположения. Это не совсем может соответствовать действительности. Но мы руководствуемся информацией соответствующих спецслужб".

То есть, еще раз: Данилов заявил, что есть лишь какие-то предположения  относительно обвинений против Козака. Но санкции против него ввели и каналы закрыли.

Абсолютное беззаконие.

Таким же образом можно закрыть любой бизнес на основании одного лишь "предположения". Возникло, например, у кого-то на Банковой после беседы с американским послом "предположение", что Ахметов связан с "финансированием терроризма" - в течение одного дня организуется решение СНБО, Зеленский вводит его указом и закрываются все телеканалы Ахметова, а также арестовываются все его мега-активы во всех отраслях.

А закрытие и "отжатие" более мелких бизнесов менее влиятельных людей через СНБО вообще можно будет поставить на поток. 

Если властям удастся закрепить через суды закрытие таким образом телеканалов NewsOne, 112, ZIK, то затем эта же схема будет применена против любого. 

Поэтому нельзя оправдывать беззаконие. Для оправдания беззакония не может быть никаких аргументов". 

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора инернет-газеты "Страна":

"Любопытно, что на тройку эфиров меня продолжали пускать даже после резких высказываний против русской вакцины, после откровенного хамства депутатам от ОПЗЖ, за что меня критиковала даже моя интеллигентная Бабушка.

На эфиры с завидной регулярностью продолжали приглашать и депутатов от Слуг народа, невнятных, неубедительных, безконтентных пустых и неподготовленных спикеров, которыми фракция Слуг заполняла квоту, чтобы не пустовали кресла. Иногда среди них встречались милые люди, подающие надежды, которым очень неловко приходилось подбирать слова, чтобы оправдать бездействие и нелепость действий своих боссов.

Кстати, канал ЗИК и Ньюсван очень любил смотреть папа Зеленского. Он регулярно матюкал мои эти выступления в общении с журналисткой "Страны" Анастасией Товт, выражая зрительскую симпатию и вовлечённость. Каналы смотрели многие его одногодки, люди, столкнувшиеся с проблемой высоких тарифов, недоступных медикаментов, низких пенсий, высоких цен, бедности и безысходности. Я сейчас не про отца Зе. А про его одногодок, горожан, соседей.

Зеленский же отключил не русскую пропаганду. Он отключил (разбил) зеркало, в котором ему указывали на рыльце в пуху и немытые уши. С пропагандой кстати очень легко бороться. Посадите в эфир на одного Рабиновича двоих мощно подготовленных профессионалов, хлёстких ораторов, которые путём интеллектуального пинг-понга поставят его на место бетонными аргументами. Возьмите в кадр на одну Крюкову одного статного и умного спикера, который за три оборота поставит ее на место, покажет зрителю ее пустоту и лживость. А лучше женщину, холёную и уверенную в себе красотку с подвешенным языком, чтобы та показала ей на ее место, обнулила в прямом эфире. Зритель почувствует фальшь. Зритель оценит высококлассных политиков. И эту программу ещё месяц будут пересказывать друг другу депутаты в кулуарах Рады.

Но нет. Они просто прихлопнули каналы.

И главное. За год интенсивных визитов на ТВ со мной начали происходить удивительные вещи - случилась узнаваемость. Для медиаменеджеров изданий, для пишущих журналистов это нехарактерное явление, потому что у текстов есть автор, но нет лица. Телевизор работает иначе. Обычные люди, скромные, простые, порядочные, в основном взрослые, с умными неравнодушными глазами начали тормозить меня на улицах и говорить два слова: «Спасибо!» и «Держитесь». Меня поначалу это сильно удивляло, ведь я-то ни с кем не борюсь, не стремлюсь во власть, не свожу счёты, не решаю коммерческие шкурняки. Просто стараюсь хорошо делать свою работу в компании таких же неравнодушных по-доброму сумасшедших людей, которые стремятся сделать мир немного добрее и справедливее.

Сегодня я понимаю, что мы часто недооцениваем зрителя. Они гораздо умнее и проницательнее. И что профессия наша это всегда о борьбе", - написала Крюкова на своей странице в "Фейсбук".

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Денис Иванеско, директор информагентства "Украинские новости":
"Это откровенная, ничем не прикрытая цензура. К решению Зеленского закрыть сразу три телеканала у меня главный вопрос: за что? Я так и не понял из решения СНБО. Спикер ВР Дмитрий Разумков – единственный, у кого хватило смелости его не подписать, – говорит, что не увидел от СБУ ни одного подтверждения, что каналы связаны с терроризмом. Если это терроризм, покажите доказательства, посадите виновных в тюрьму. А так это голословные обвинения. И у телеканалов даже нет права на защиту. Как такое может быть? В приличных странах, где есть свобода слова, так не поступают.
На самом деле, три этих канала закрыли потому, что они неугодны власти. Может, они критикуют Зеленского ярче, чем каналы Порошенко? Или Зеленский просто не смотрит каналы Порошенко, а ZIK, NewsOne и "112" он смотрел, и они ему перестали нравиться? Причины надо искать в голове Зеленского.
В реакции коллег ничего неожиданного для меня нет – я не рассчитывал на журналистскую солидарность. Некоторые коллеги реально ненавидят эти три телеканала и сейчас злорадствуют. Хотя при этом есть люди, которые работают одновременно на каналах Порошенко и на этих трех закрытых телеканалах.
Мне жаль, что так происходит. Еще лет 15 назад журналистский цех был более сплоченным. Журналисты не позволяли никакой власти ограничивать свободу слова. А сейчас некоторые журналисты аплодируют власти, которая ограничивает свобода слова.
Но мы же понимаем, кто следующий – "плюсы", "Наш", "Прямой", "Пятый канал". Кто вас будет защищать, если вы сегодня адвокатируете цензуру?", - заявил Иванеско в комментарии "Стране".

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Сергей Лямец, журналист, создатель проекта "Politicus Vulgaris":
"Закрыть каналы означает перестать перестать говорить о проблемах. Перестать говорить – это не решение. Это – цензура. Это страх власти окончательно потерять рейтинги. Хочу обрадовать Владимира Зеленского: не поможет. Наоборот, такими действиями вы придаёте значимость тем людям, которые реального веса не имели. Прежде всего, я имею в виду осколки "Партии регионов".
Прямой запрет – это признак непонимания, как работать с информационным полем. "Просто взять все и запретить" – дилетанты! Спросили бы у порохоботов, те знали своё дело.
Аудитория этих каналов вашей не станет никогда. Более того, аудитория каналов получила прямой сигнал, что власть их не уважает. Донбасс и Крым хотите вернуть? Так там аудитория - это такие же зрители медведчуковских каналов, только умножить на десять по радикальности. Молодцы, товарищи Зеленские. Вы чего-то не поняли.
Закрывать СМИ должен исключительно суд. Исключительно по фактам, обнаруженным и доказанным, но никак не повелением свыше. Это решение целиком и полностью сработает против царя.
Радость и одобрение со стороны журналистов и общественности – это признак недальновидности этих же людей. Сегодня пришли за ними, завтра придут за вами. Заметьте, не было открытого объявления фактов. Не было публичного разбирательства. Не было суда. Просто закрыли каналы, потому что они не той группы влияния. Ну что: сегодня пришли за ними - и вы поддержали. Завтра придут за вами – и некому будет вас защитить.
Думаю, коллеги, которые радуются блокировке трех телеканалов, даже не предполагают, что в долгосрочной перспективе это может сыграть против них. Они смотрят на ситуацию узко, в моменте, а она сложилась не сегодня и сложилась по непонятным причинам. Непонятно, кто "родил" это решение. Есть много версий. То ли его предложил кто-то из окружения Зеленского, то ли это СБУ мутит воду, чтобы доказать свою нужность на фоне назревающей реформы СБУ. Возможно, санкции – это последствие раздора внутри ОПЗЖ – говорят, что одна группа влияния поссорилась с другой группой влияния в партии. Естественно, есть слух и о том, что блокировка телеканалов произошла по разнарядке из Вашингтона.
На самом деле, это не так важно. Очевидно, что телеканалы – не главная цель. Эти каналы работали столько лет и никому не мешали. И в последние дни они не делали ничего из ряда вон выходящего. Вопрос не в них, а в том, что кто-то чего-то захотел.
Я лично предполагаю, что на фоне этого скандала под шумок попытаются протолкнуть закон "о медиа", чтобы окончательно закрутить медиаполе. Не исключаю, что попытаются вести цензуру и сейчас отрабатывают механизм блокировки СМИ, чтобы потом быстро закручивать гайки всяким "дубинским", которые посмеют критиковать власть.
По этому закону государство сможет точно так же, без решения суда, заблокировать любое СМИ в Украине. Если моя версия верна, то люди, которые сегодня радуются блокировке трёх каналов Медведчука, ужаснутся последствиям. Это путинизм в худшем виде. И это происходит с вашей поддержки", - заявил Лямец в комментарии "Стране".

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Женя Дудник, экс-генеральный продюсер телеканала "НАШ":
"Я считаю, что свобода слова – это базовый постулат демократии. И любые нападки на неё я оцениваю категорически негативно. Многие люди на этих трёх телеканалах – мои друзья и большие профессионалы. Вводить их в состояние такого стресса, я считаю, неприемлемо. Но кризис – это всегда возможности. Надеюсь, мои друзья бесстрашно ими воспользуются.
А насчет злорадства некоторых коллег – это низко. Рабочая солидарность – это очень важно в нашем цеху. Сегодня пришли за ними. А завтра – за вами", - заявил Дудник в комментарии "Стране".

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Антон Подлуцкий, журналист, соучредитель портала "Киеввласть":
"Мое мнение: эта блокировка телеканалов, которая сейчас подается как великая победа, в краткосрочной перспективе обернется жестоким поражением для власти. Поражением политическим. Как бы ни развивалась ситуация далее, скорострельные решения всегда ведут к поражению. Я не Ванга, но то, что такими действиями Зеленский роет яму, в которую упадет – это факт", - заявил он в комментарии "Стране".

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины:

"Сейчас для меня ключевой вопрос - всего более 1300 журналистов и сотрудников этих трех телеканалов мгновенно лишены права на профессию, на работу, а огромная аудитория - внезапно потеряла доступ к тем СМИ, которые она добровольно просматривала.

При этом - против ни одного журналиста или телеведущего нет уголовных производств или приговоров по "вредной" информационной деятельности.

Беспрецедентная ситуация - три украинских СМИ изымают из украинского правового поля и мгновенно запрещают. Подобная ситуация угрожает в будущем такими "санкциями" любому другому украинскому медиа. Те, кто оправдывает запрет СМИ политической целесообразностью, сознательно сворачивают пространство свободы в стране", - заявил Томиленко в комментарии "Стране".

"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов

Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь EFJ (Европейской федерации журналистов):
"Как генеральный секретарь EFJ, я считаю, что запрет трансляций - одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Я не вижу здесь веских причин для запрета этих телеканалов. На мой взгляд, подобные ограничения совершенно не соответствуют международным стандартам", - сообщил глава EFJ в комментарии "Стране". А саму блокировку медиа назвал "вопиющим нарушением свободы СМИ".
По его словам, EFJ сообщит об этом вопиющем нарушении свободы СМИ в Платформу Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

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Теги: news, новости, Украина, Цензура, каналы, newsone, 112, Zik, 7dniv, 7dnivinfo, закрытие  
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Покрышки с металлическими «когтями» - единственный вариант «обуви» для легкового или грузового автомобиля в регионах с заснеженной зимой и обледенелыми дорогами.
Сегодня, 12:2152
Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Какой забор пользуется популярностью на украинском рынке? Металлическое ограждение, ведь его можно купить недорого, он прочный, надежный, неприхотлив в уходе и несложный в монтаже.
Вчера, 17:01124
Как выбрать смеситель для кухни: 5 советов
Как выбрать смеситель для кухни: 5 советов
Кухонные смесители подвергаются активному использованию каждый день. Поэтому они должны быть выполнены из прочных и износостойких материалов, оснащены точно работающими механизмами и быть максимально удобными в использовании.
Вчера, 16:56123
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Сегодня же позволить установку металлопластиковых окон могут все, так как они представлены в широком ценовом сегменте – от бюджетных версий до премиум-класса.
Вчера, 13:57122
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Украинская пустыня – именно так еще называют самую большую в Европе пустыню, которая находится в г. Олешки Херсонской области. Олешковские пески (кстати, здесь когда-то был развернут военный полигон, но сейчас это Национальный природный парк) занимают площадь более 2 000 км кв., а ее
Вчера, 11:54140
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Современные рюкзаки выполняются во множестве различных вариаций, так что можно подобрать модель под любые запросы и практически любой образ.
2-фев-2021, 22:33193

События

В Украине будут изучать поведение геев за 10 млн. гривен
В Украине будут изучать поведение геев за 10 млн. гривен
Центр общественного здоровья объявил тендер на изучение поведения геев. Цена вопроса - 10 млн гривен.
Сегодня, 12:5456
В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Завтра в Украину придет очередное похолодание.
Сегодня, 12:5064
Сильные морозы возвращаются в Киев
Сильные морозы возвращаются в Киев
Похолодание в Киеве будет уже завтра, 5 февраля.
Сегодня, 12:4861
На пожар в COVID-больнице Запорожья отреагировал Зеленский
На пожар в COVID-больнице Запорожья отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар, который произошел в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19.
Сегодня, 12:4765
"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов
"Кто вас будет защищать, если вы адвокатируете цензуру?" Кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов
Со вчерашней ночи в Украине перестали вещать сразу три ведущих информационных телеканала - ZIK, NewsOne и "112". Причина - президент Владимир Зеленский своим указом наложил санкции на их владельца, нардепа Тараса Козака, близкого соратника главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. 
Сегодня, 12:4468
Своих специалистов в Украине и еще двух странах разместило киберкомандование США
Своих специалистов в Украине и еще двух странах разместило киберкомандование США
Кибернетическое командование Соединенных Штатов, одно из важных в Пентагоне, разместило своих специалистов в Македонии, Черногории и в Украине.
Сегодня, 12:2067
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