В Украине будут изучать поведение геев за 10 млн. гривен

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) объявил тендер по закупке услуги по проведению исследования поведения мужчин, имеющих сексуальные однополые отношения. Ожидаемая сумма стоимости проведения работ - 10 240 669 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер имеет название "Услуги по организации и проведению биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году".

Конечный срок подачи предложений на приобретение - 5 марта. Аукцион должен состояться 9 апреля, а само исследование должно быть реализовано в несколько этапов в течение года.

Указано, что такое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, в возрасте с 14 лет.

По данным ЦОЗ, подобные биоповеденческие изучения регулярно проводят в Украине с 2004 года. Другие из них охватывают также и такие группы повышенного риска заражения ВИЧ: те, кто предоставляет сексуальные услуги за вознаграждение, и те, кто употребляет наркотики с помотаю инъекций.

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