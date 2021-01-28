Тихановская, Навальный и военный блок НАТО будут бороться за Нобелевскую премию мира

Представители белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, а таже российский оппозиционер Алексей Навальный и военный блок НАТО оказались в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Об этом сообщает Newsweek.

"Три женщины были номинированы за "борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции" против белорусского лидера Александра Лукашенко", - пишет издание, напоминая, что Тихановская и Цепкало вынуждены были покинуть страну, а Колесникова оказалось за решеткой.

Кроме того, на Нобелевскую премию мира претендуют экс-президент США Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, "Репортеры без границ", МКС.