Выбросившийся из окна мужчина упал на коляску и убил ребенка в Воронеже

В российском Воронеже мужчина-самоубийца выпрыгнул из окна и упал на коляску с пятимесячным ребенком. При падении мужчина погиб, а младенец получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи.

Об этом пишет РИА Воронеж.

Трагедия произошла вечером в четверг, 4 февраля, в жилом комплексе "Звездный" в микрорайоне Шилово. Покончившему с собой мужчине было около 30 лет. А за жизнь пятимесячного Ильи около часа боролись медики трех бригад скорой помощи, но безрезультатно. Малыш был единственным ребенком в семье. На месте ЧП работают правоохранители.