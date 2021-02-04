Подачу исков в Верховный суд опровергают телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK не подавали исков в Верховный суд об обжаловании указ президента Владимира Зеленского о закрытии этих СМИ, о чем сегодня сообщила его пресс-служба.

Телеканалы выпустили совместное заявление, в котором назвали подачу исков технологией власти.

"Иски, поданные якобы в интересах телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что в ближайшее время три телеканала Медиахолдинга "Новости" зайдут с исками в Верховный суд для проведения "открытого судебного процесса о признании противоправным указа президента Украины о введении санкций и его отмене".