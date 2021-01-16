Два дела после столкновений под каналом "НАШ"

Полиция возбудила два уголовных дела после сегодняшних беспорядков под каналом "НАШ" в Киеве.

В полиции также отреагировали на угрозы самоубийством от одного из задержанных за столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители возбудили дела из-за столкновений под каналом, а также из-за инцидента, который произошел в Шевченковском управлении полиции, куда привезли задержанных. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко пообещал жортско пресекать попытки манипулирования правоохранителями.

"Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться", - заявил Крищенко.

Уголовные дела возбудили по ст. 342 УКУ (сопротивление правоохранителю) и ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналистов).

"Во время протеста под участком полиции одна из участниц напала на журналистов, повредила технику и нанесла повреждения одному из представителей прессы. Это лицо задержано", - рассказал он.