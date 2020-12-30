Коломойскому и Боголюбову во взыскании с Украины 6 млрд долларов отказал арбитраж

Стокгольмский арбитраж не поддержал иск олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова к Украине по делу "Укрнафты". Арбитраж отказался рассматривать иск о взыскании с Украины более 6 млрд долларов.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

"Вынесения решения Стокгольмским арбитражем несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это случилось и арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции", - написал министр.

По словам Малюськи, речь идет об иске трех кипрских компаний, бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица. Иск поступил в Стокгольмский арбитраж еще в 2015 году.

"Все три истца являются акционерами ПАО "Укрнафта" и обладают 40,1009% акций указанной компании. Взыскать с государства истцы требовали, мягко говоря, немало: более 6 миллиардов долларов и проценты, начисленные на эту сумму", - сказал он.