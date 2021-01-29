В Украине из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в семи областях

В ночь на пятницу, 5 февраля, в Украине наблюдались сложные погодные условия.

Из-за порывов ветра на линиях электропередач в семи областях сработала защита. 189 населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, из-за сильных порывов ветра без света остались в Черниговской области - 54 населенных пункта, в Киевской - 32, в Житомирской - 32, в Полтавской - 21, в Тернопольской - 20, в Хмельницкой - 19 и в Винницкой области - 11 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.