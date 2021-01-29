Заявку на регистрацию COVID-вакцины в США подала компания Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США.

Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

Об этом пишет Politico.

"После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки. Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину доступной для населения", - сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Издание отмечает, что вакцина с разовой дозой привлекает представителей общественного здравоохранения, которые говорят, что она будет иметь решающее значение для вакцинации уязвимых, труднодоступных и даже скептически настроенных людей. Вакцину также можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вариантов, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.