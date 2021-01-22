 

Погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы

События Сегодня, 10:4371
Погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы

В шести областях идет дождь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Также небольшой снег в Черниговской области, а в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях сейчас идет дождь.

Температура воздуха в центральных и северных регионах -3-8, на юге, востоке +2+8, на западе -2+1.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2+1, покрытие мокрое.

На сайте Укргидрометцентра указано, что сегодня в Украине значительно похолодает во всех регионах. Если вчера в стране была еще "плюсовая" температура, то сегодня пришли сильные морозы.

Однако, в южных областях еще продержится "плюсовая температура", днем будет +2+6, а ночью +2-1.

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Теги: news, новости, Украина, Похолодание, 7dniv, 7dnivinfo  
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