Погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы

В шести областях идет дождь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Также небольшой снег в Черниговской области, а в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях сейчас идет дождь.

Температура воздуха в центральных и северных регионах -3-8, на юге, востоке +2+8, на западе -2+1.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2+1, покрытие мокрое.

На сайте Укргидрометцентра указано, что сегодня в Украине значительно похолодает во всех регионах. Если вчера в стране была еще "плюсовая" температура, то сегодня пришли сильные морозы.

Однако, в южных областях еще продержится "плюсовая температура", днем будет +2+6, а ночью +2-1.