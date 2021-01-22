Перечень стран "красной зоны" снова расширила Украина

По состоянию на 5 февраля 2021 года Украина снова расширила перечень стран "красной зоны".

На сегодня в него входят 80 стран по сравнению с 74 неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, одна страна по сравнению с прошлой неделей перешла в "зеленый список" - Суринам.

Однако "красную зону" пополнили Намибия, Ботсвана, Молдова, Кувейт, Малайзия, Мальдивы и Эсватини. Кроме того, в этой зоне находятся популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Российская Федерация, Германия, Британия и так далее.