Локдаун в Израиле из-за ситуации с COVID-19 продлили еще на два дня - до утра 7 февраля

Заседание правительства, на котором было принято это решение, сопровождалось скандалами и затянулось на 10 часов.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что заседание правительства продолжалось с перерывами более 10 часов. Последний перерыв был сделан после того, как техническим большинством голосов решили продлить локдаун до утра 8 февраля. Но министр обороны Бени Ганц ("Кахоль Лаван") вместе с министрами от своей партии проголосовал против и заявил, что подсчет голосов за это решение противоречит условиям коалиционного соглашения.

В итоге юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разъяснил, что при голосовании должны учитываться не отдельные голоса, а итоги голосования блоков. После отмены результатов голосования стороны ушли на перерыв и достигли компромисса, продлив локдаун до утра 7 февраля.

Таким образом, с 7 февраля в Израиле: