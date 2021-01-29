"Холодная война США с РФ обострит ситуацию в Украине". Что означает первая внешнеполитическая речь Байдена

Президент США Джо Байден выступил с первой после избрания внешнеполитической речью.

В отличие от Трампа, у которого внешняя политика была не в приоритете, у Байдена - наоборот. Во время спича в Госдепартаменте обошлось без сюрпризов - главными противниками президент назвал Россию и Китай.

Байден призвал немедленно освободить Алексея Навального, посадку которого он назвал "политически мотивированной" за его расследования по коррупции. И заявил, что США больше не будут "уступать" России.

"Я ясно дал понять президенту Путину: дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа", - заявил Байден.

С одной стороны, как полагают эксперты, жесткое послание России может означать как усиление давления на Москву с конечной целью добиться ухода Путина, так и быть показным, а на деле Белый дом продолжит сотрудничать с Кремлем там, где выгодно.

То, какую линию выберет Вашингтон, прямо может повлиять на ситуацию в Украине и на Донбассе. И ухудшение отношений США и России, вопреки радости некоторых украинских политиков, может означать далеко не позитивные сдвиги.

"Обвинять и договариваться"

Как уже писала "Страна" в прогнозах на 2021 год, в случае неких компромиссов между Белым домом и Кремлем, открывается окно возможностей по достижению компромисса и на Донбассе, и по Украине в целом. Усиление же конфронтации поставит крест на мирном урегулировании конфликта на востоке нашей страны и создает предпосылки для его обострения.

Пока Байден обрушился на Россию с обличительной речью, шеф Госдепартамента Блинкен созвонился с главой российского МИДа Лаврова. Разговор, судя по темам, носил далеко не враждебный тон. Что может быть доказательством версии о том, что Вашингтон официально будет вести антироссийскую риторику, а параллельно договариваться с Москвой по выгодным для него вопросам.

Лавров и Блинкен приветствовали продление ядерного соглашения ДСНВ (Дума одобрила его на следующий день после телефонного разговора Байдена и Путина в конце января).

Обсудили сферу контроля над вооружениями, урегулирование в Сирии, Ливии, ситуацию в Украине, взаимодействие в борьбе с COVID, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин. По Навальному Лавров разъяснил Блинкену, что "нужно уважать законы и судебную систему России" и подтвердил, что "РФ открыта для нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимоуважения и баланса интересов.

В то же время советник Байдена по нацбезопасности Салливан сделал заявление по взаимодействию с Россией, которое перекликается с речью президента США.

Согласно Салливану, США намерены привести Россию к ответственности за "вмешательство в американскую демократию, отравления в Европе, кибератаки и многие другие вещи".

США, по его словам, будут принимать меры против России "так и тогда, когда сочтут необходимым".

И хотя Вашингтон не ждет существенного эффекта от своих антироссийских мер, в Белом доме полагают, что "введение этих мер будет иметь влияние на поведение России".

"Управляемое взаимодействие с противником"

В то же время, полагают обозреватели, всё это не исключает сотрудничества с Россией в сферах, где им это выгодно.

"У Байдена решили сразу же показать, кто "в доме хозяин", эти заявления рассчитаны на ту часть общества, которая считает, что Америка должна вернуть свой утраченный при Трампе статус "жандарма демократии" в мире. Но другая часть общества, наоборот, полагает, что США не должны вмешиваться в дела других государств, поэтому речь Байдена может еще больше усугубить раскол. По России риторика продолжит быть жесткой (в Госдепе, например, только и говорят об угрозах российской пропаганды). Байден еще до избрания открыто объявил Россию главной угрозой для США. Судя по всему, давление будет только возрастать. Но при этом будут заключаться взаимовыгодные договоры. Что касается украинского вопроса, то, скорее всего, вернется прежняя концепция, которую использовали при Обаме и тогда еще вице-президенте Байдене - "от прежних позиций не отказываемся, но не даем углубляться конфликту, чтобы не ухудшить отношения с Россией". Но в случае новой холодной войны с Россией ситуация на фронте в Украине может обостриться", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Эксперт Института Брукингса и специалист по России Фиона Хилл в комментарии "Радио Свобода" подтвердила, что есть мнение, что с Москвой нужно и взаимодействовать – в тех сферах, где есть такая возможность.

"Нам нужно определить коллективные параметры взаимодействия с Россией в разных сферах, будь то контроль над вооружениями, изменения климата или мировая программа вакцинации от COVID-19", - сказала Хилл.

Бывший координатор санкционной политики в администрации Обамы, эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид ожидает, что администрация Байдена введет санкции в отношении России из-за Навального и поддержки Кремлем Лукашенко в Беларуси.

Есть и другой сценарий, по которому Байден, несмотря на жесткие заявления, будет пытаться нормализовать отношения с Россией.

"Это может быть тот самый момент в стиле "Никсон едет в Китай" для Байдена (Никсон стал первым президентом США, посетившим Китай в 1972 голу, что стало важным шагом к формализации получивших развитие отношений между Вашингтоном и Пекином, - Ред.). Была ситуация, когда ни у кого не было достаточно авторитета, чтобы добиваться разумного управляемого взаимодействия с противником, а именно такой вариант был бы лучшим для отношений между Вашингтоном и Москвой в 2021-м году. При всей риторике, и даже в силу риторики, которой придерживались демократы в отношении Москвы, им будет гораздо легче совершить такой поворот, нежели республиканцам (которых в той же ситуации обвинили бы в "работе на Кремль", - Ред.), – прогнозировал директор Института Кеннана Мэтью Рожански на выступлении в Вильсоновском центре в США.

"На выборах в США победил Китай"

Кстати, о Китае - как и по России, в речи Байдена обошлось без неожиданностей. Он традиционно назвал Китай главным конкурентом США.

"Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальной собственности и мировой порядок", - заявил он.

На деле же Китай, по мнению экспертов, только выигрывает после прихода Байдена (его критиковали за связи с Китаем).

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в своем Телеграмм-канале пишет, что после внешнеполитической речи Байдена очень сложно (от слова совсем) отделаться от ощущения, что на выборах 2020 года в США победил Китай.

"Пекин получил очки на торговом фронте, в Ближневосточном регионе, а также на технологической площадке, хотя последнее требует дополнительных разъяснений. Ну а Африка так и полностью отдана ему. Если кто-то собирается побороться и/или поконкурировать с ним на этом континенте (корпорации ли, Россия ли), это их дело. Это при том, что Россия объявлена противником №1. Снова. Пожалуй, единственный театр, на котором Пекину предложили отступить, - это Европа. Да и то, судя по всему, не вся. Но примет ли КНР это предложение?" - пишет Дробницкий.

Еще дна часть спича касалась Ближнего Востока - Байден объявил, что США прекращают поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся в Йемене с поддерживаемыми Ираном хуситами. Это - полный разворот политики Трампа, который дружил с саудовским принцем. Также обозреватели видят в этом намек на готовность урегулировать отношения с Ираном.

"Трамп - это "Навальный" Байдена"

Спич Байдена вызвал бурное обсуждение среди американцев.

Одни хвалят президента.

"Приятно иметь настоящего президента. Тот, кто может проводить пресс-конференцию и не врать, не угрожать людям, не говоря уже о том, чтобы говорить как взрослый", - пишет в комментариях в Фейсбуке Джозеф Шорт.

При этом немало кто критикует президента США за "вмешательство" в дела других стран и двойные стандарты (и таких комментариев много даже на страницах в соцсетях либеральных изданий вроде New York Times).

"Довольно забавно - критиковать Россию за вмешательство в дела США, делая при этом то же самое. И администрация Байдена хочет сделать с Трампом то же, что Путин делает с Навальным. Лицемерие в действии", - комментирует Джуди Корино на странице ABC.

"Я замечаю тенденцию в США - мы собираемся заново пережить 80-е. Снова намекаем на холодную войну", - возмущается Брюс Фон.







"Так начинается обратный путь в США к войне", - делает вывод Джим Ломакс.

А другие просто троллят.

"Президент Байден - новый спаситель человечества", - иронизирует Джонни Доре.