О переходном правительстве договорились стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии

Стороны вооруженного конфликта в Ливии договорились о создании переходного правительства.

Кроме того, они договорились о выборах, которые должны состояться в конце года.

Об этом сообщает DW.

Соглашения достигли в Женеве в рамках Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН.

Президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфи, который имеет поддержку на востоке Ливии. Премьер-министром назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, которого поддерживают на западе страны.

Ожидается, что переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, которые планируется провести 24 декабря.

Правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции приветствовали это решение.