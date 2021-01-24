 

Издание "Bloomberg" заявило что "Северный поток-2" остановит сама Германия

События Сегодня, 10:2599
Издание "Bloomberg" заявило что "Северный поток-2" остановит сама Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Однако, новое консервативное правительство может признать его строительство бессмысленным.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию.

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Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, Германия, 7dniv, 7dnivinfo  
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