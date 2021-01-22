Горе-мать в Харькове ночью бросила двухлетнюю дочь посреди улицы

Женщина в Харькове оставила малолетнюю девочку на улице на проспекте Тракторостроителей без присмотра, после чего сбежала.

Ребенка нашли очевидцы и вызвали полицию.

Об этом сообщил пресс-служба Нацполиции региона.

Как рассказал заявитель, мать находилась в неадекватном состоянии, ночью она бегала по дороге с ребенком на руках. После своего "марафона" на проезжей части она оставила девочку одну и скрылась. Личность матери ребенка вскоре была установлена полицией.

"Выяснилось, что это 30-летняя харьковчанка, которая подсела на наркотики. Сейчас устанавливается ее местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Информацию об инциденте в Единый учет Харьковского районного управления полиции № 2. Саму же девочку 2018 года рождения доставили в детскую больницу. Дальнейшую судьбу малышки будет решать служба по делам детей Московского района Харькова.