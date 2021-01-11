В миллионных махинациях обвинили Закарпатских таможенников

Восьмерым сотрудникам таможенного поста "Хуст" в Закарпатской области объявили о подозрении в махинациях при растаможивании автомобилей.

За время своей деятельности они принесли государству более 2 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, организатором схемы стал 31-летний владелец двух частных предприятий. Его сообщниками стали восемь сотрудников таможенного поста и директор одной из фирм. Они фальсифицировали документы и минимизировали обязательные платежи при растаможивании автомобилей.

"По данным следствия, злоумышленники действовали по следующей схеме. Директор фирмы изготавливал дубликаты товарно-транспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении. Такие действия давали основание уменьшать размер таможенных платежей. В свою очередь работники таможенного поста "Хуст" игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт легковых и грузовых автомобилей, минимизируя обязательные платежи", - объяснили в Нацполиции.

В результате такой преступной схемы злоумышленники причинили государству более 2 млн гривен убытков – сумму подтверждают проведенные экспертизы. Восьми работникам таможни было сообщено о подозрениях по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 28, ч.2 ст.364 (УК Украины). Правовая оценка действий организатора и руководителя фирмы будет дана после завершения всех необходимых следственных и процессуальных действий.



