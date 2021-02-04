Националисты снова пришли кошмарить телеканал "Наш"

Сегодня, 6 февраля, ультраправые в Киеве снова придут под здание телеканала "Наш".

Они требуют закрытия этого медиа - вслед за каналами 112, Newsone и Zik, которые попали под санкции Зеленского и прекратили вещание.

Националисты были здесь в четверг. Дело закончилось матерными оскорблениями, попыткой штурма телеканала и нападениями на двух его журналистов.

При этом всех задержанных радикалов полиция практически сразу отпустила. А за избиение журналиста Алексея Пальчунова пока никто не задержан.

Это говорит о том, что власть заодно с радикалами - раз не мешает им кошмарить неудобные телеканалы.

Предыдущую атаку на "Наш" возглавил руководитель С14 Евгений Карась. Он же будет и на новой акции. Также планируют быть "Братство" Корчинского, "Правый сектор", "Сокол" и другие националистические организации.

"Страна" следит за ситуацией.