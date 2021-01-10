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События Сегодня, 17:3878
Была названа возможная причина взрыва на юге Франции

Причиной взрыв во французском городе Бордо могла стать утечка бытового газа.

На месте работают пожарно-спасательные службы.

Об этом сообщает Sudouest.

Сообщается, что серьезные ранения получил 89-летний мужчина, он находится в больницы в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, это ему принадлежал гараж, где и случился взрыв.

Основная версия случившегося - утечка бытового газа. Причина взрыва может быть связана с работами в гараже.

Как сообщается, есть опасность обрушения еще нескольких зданий. В руинах спасатели с собаками ищут людей, которые могли оказаться под завалами.

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Теги: news, новости, Украина, Франция, взрыв, 7dniv, 7dnivinfo  
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