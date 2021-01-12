Серия нападений людей с ножами произошла в Лондоне

На юге Лондона в пятницу, 5 февраля, произошла серия нападений на людей.

В результате один человек погиб, а девять были ранены.

Об этом сообщает полиция города.

Правоохранители заявляют о пяти инцидентах с использованием ножей в районе Кроудон.

Указано, что нападения произошли примерно в 19:00, 19:15, 20:10, 20:50 и 21:10. Всего полиция сообщает о девяти раненых, большинство из которых получили не опасные для жизни повреждения.

Данные инциденты рассматриваются как изолированные.

Отмечается, что в 19:15 ножевые ранения "в результате ссоры" получили сразу четыре человека в возрасте "от 20 лет".

При этом пострадавший от ранения в 20:10 скончался. По данным правоохранителей, погибшему было 22 года. Произошли "разборки" с участием группы мужчин, приехавшими к жилому дому.

Так, на месте инцидента был обнаружен еще один мужчина с ножевым ранением, его состояние неопасно для жизни.